Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı, 1 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Toplantı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.
Memurların zam pazarlığı başlıyor
30.07.2019 - 13:31 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri perşembe günü başlayacak.
Kaynak: AA
Etiketler : memur,zam,zam pazarlığı,story_,
640554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/640554.aspx
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