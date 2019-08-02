Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünki sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısi ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu
02.08.2019 - 06:37 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.
Etiketler : ikramiye,kamu ikramiye,
641190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/641190.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER