Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece iki şehir arasında 8,5 saat süren ulaşım, bugünden itibaren 3,5 saate düşecek. Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, 2016’da hizmete alınmıştı. Sadece bu köprü, mesafeyi 1,5 saat kısaltıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Bu yol kullanıcılarına önemli bir ekonomik katkı sağlayacak, zaman ve akaryakıt tasarrufu sunacak. Bu güzergahla özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiş olacak” demişti.

YILDA 650 MİLYON DOLAR TASARRUF

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın da, “Projeyle birlikte, yılda 650 milyon dolarlık tasarruf sağlanacak. Bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığı düşünülürse, bu proje, gelirleriyle birlikte yaklaşık 10 yılda kendisini amorti edecek. Bu açıdan baktığımızda İstanbul-İzmir Otoyolu, dünyanın en verimli kamu-özel sektör iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor” diye konuştu.