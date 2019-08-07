Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece bu alanda dünya rekoru kırıldı. İstanbul Tepebaşı Plaza’da Ericsson ile yapılan ortak çalışmada; 3,5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek OPPO Reno 5G telefonu ile hız testi gerçekleştirdi. Test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı. Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, cep telefonu da dâhil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yapılan ve dünya rekoru kırılan test ile yeni bir aşamaya geçildiğini ifade etti. Sezgin “İlgili kanuni düzenlemeler ve frekans tahsisinin yapılmasının ardından şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimizi en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.