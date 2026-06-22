Fransız üretici Citroën’in hafif ticari araç modeli Berlingo, Türkiye üretim bantlarından inmeye hazırlanıyor.

ALİ ÇELİK - Ülkemizde 150 binin üzerinde kullanıcısı bulunan araç, Tofaş Fabrikası’nda “Made in Türkiye” etiketiyle bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren yollara çıkmaya başlayacak. Tofaş’ta geçtiğimiz yıl hayata geçirilen K0 projesi kapsamında Jumpy ve Spacetourer modellerinin üretimine başladığını hatırlatan Citroën Marka Direktörü Bora Duran açıklamasında “30’uncu yılını kutlayan Berlingo’nun Bursa’da üretilmesi bizim için son derece önemli bir dönüm noktası. Hâlihazırda Türkiye’nin en güçlü hafif ticari araç markaları arasında yer alıyoruz ve yerli üretimle yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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