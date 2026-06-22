Türkiye Gazetesi
Citroën Berlingo'ya 'Made in Türkiye' etiketi... Tofaş fabrikasına yeni bir model daha
Fransız üretici Citroën’in hafif ticari araç modeli Berlingo, Türkiye üretim bantlarından inmeye hazırlanıyor.
Özetle DinleCitroën Berlingo'ya 'Made in Türkiye' etiketi... T...
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T-Otomobil az önce
Citroën Berlingo, bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Tofaş Fabrikası'nda 'Made in Türkiye' etiketiyle üretilmeye başlanacak.
- Araç, ülkemizde 150 binin üzerinde kullanıcıya sahip.
- Tofaş'ta K0 projesi kapsamında Jumpy ve Spacetourer modellerinin üretimi de devam ediyor.
- Citroën Marka Direktörü Bora Duran, Berlingo'nun Bursa'da üretilmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
- Citroën, Türkiye'nin güçlü hafif ticari araç markaları arasında yer alıyor.
- Yerli üretimle markanın konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
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ALİ ÇELİK - Ülkemizde 150 binin üzerinde kullanıcısı bulunan araç, Tofaş Fabrikası’nda “Made in Türkiye” etiketiyle bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren yollara çıkmaya başlayacak. Tofaş’ta geçtiğimiz yıl hayata geçirilen K0 projesi kapsamında Jumpy ve Spacetourer modellerinin üretimine başladığını hatırlatan Citroën Marka Direktörü Bora Duran açıklamasında “30’uncu yılını kutlayan Berlingo’nun Bursa’da üretilmesi bizim için son derece önemli bir dönüm noktası. Hâlihazırda Türkiye’nin en güçlü hafif ticari araç markaları arasında yer alıyoruz ve yerli üretimle yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
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