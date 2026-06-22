Sahip oldukları batarya sebebiyle içten yanmalı araçlara kıyasla daha ağır bir yapıya sahip olan elektrikli otomobiller, lastik tarafında farklı mühendislik ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor.

ALİ ÇELİK - Artan ağırlık; sürtünme direnci, yol tutuş, fren performansı ve lastik ömrü gibi kritik alanlarda özel çözümler geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda geliştirdiği ürünleri “Conti Experience – EV Driving Test” etkinliğiyle otomotiv basınına tanıtan Alman üretici Continental, SportContact 7, AllSeasonContact 2, PremiumContact 7, PremiumContact 6, EcoContact 7 ve UltraContact NXT lastiklerini farklı parkurlarda deneyimleme imkânı sundu. PET şişelerden yemeklik atık yağa, pirinç kabuğundan geri dönüştürülmüş çeliğe kadar farklı kaynakları yüksek performanslı lastik bileşenlerine dönüştüren şirket, yenilenebilir ham madde payını 2030 yılına kadar yüzde 40’ın üzerine çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Ağırlık lastik sektörünü tetikledi! Elektrikli araçlar için özel formül geliştirildi

ZF’DEN ELEKTRİKLİ DESTEK

Busworld Türkiye 2026’da yeni teknolojilerini tanıtan ZF’nin Türkiye OE Satış Müdürü Atilla Hassas, piyasa analizlerine göre 2027 yılı itibarıyla Türkiye’de üretilen her dört otobüsten birinin elektrikli olmasının beklendiğini açıkladı. Hassas “Ülkemizde geçen yıl üretilen 12 metre ve üzeri 13 bin adet otobüsün yaklaşık yüzde 86’sı başta Avrupa olmak üzere çevre ülkelere ihraç edildi, biz de 100 yılı aşkın süredir endüstrinin bir ortağı olarak Türkiye’deki bu dönüşümü destekliyoruz. Avrupa ve Türkiye’deki güçlü varlığımız sayesinde sağlam bir bölgesel ayak izi oluşturduk” dedi.

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