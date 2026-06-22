İzmir’de kurulan Türkiye’nin ilk tıbbi ve aromatik bitkiler ihtisas OSB’si gelecek yıl üretime başlıyor. Tam kapasiteye ulaştığında 3 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen bölgede, yüksek katma değerli ürünler üretilecek ve yıllık 60-70 milyon dolarlık ticaret hacmi hedeflenecek.

İlaç, kozmetik ve gıda sanayisinin stratejik ham maddeleri arasında yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerde katma değerli üretim hedefiyle kurulan İzmir’deki Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) gelecek yıl faaliyete geçecek.

Kınık ilçesinde 1,3 milyon metrekare alana kurulan OSB’de 56 sera parseli, 41 işleme parseli, 8 hizmet ve destek alanı, 2 idari ve sosyal tesis alanı yer alacak. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile tohum ve fide üretiminin yapılacağı seralarda elde edilen ürünler, bölgede kurulacak tesislerde işlenerek uçucu yağ, ekstrakt gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek.

Kınık TDİOSB tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilecek. Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, OSB’nin bu alanda Türkiye’de ilk, dünyada tek olduğunu ifade etti. Olgunsoy, Türkiye’deki tıbbi ve aromatik bitkilerinin bazılarının endemik olduğunu dile getirerek “Gül yağı, kekik, defne, adaçayı gibi birtakım aromatik bitkilerde dünya şampiyonuyuz ve ürünleri dünyaya sunuyoruz. Bu organizeyle tıbbi ve aromatik bitkileri ileri ekstraksiyon ve teknolojik tesislerle işlemeyi daha da ileri aşamaya getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerde ‘ilk’ OSB 2027’de üretime geçecek

Sera, işleme tesisi ve AR-GE merkezlerinin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkiler alanında eğitim verecek bir meslek yüksekokulunun da kurulmasının amaçlandığını aktaran Olgunsoy, bölgenin sektördeki ithalatın azaltılmasına katkı sunacağını vurguladı.

Bölgeye yurt dışından da ilgi olduğunu, Hollandalı bir firmaya parsel tahsisinin yapıldığını kaydeden Olgunsoy, şöyle devam etti:

Tıbbi ve aromatik bitkilerde ‘ilk’ OSB 2027’de üretime geçecek

"Tamamen dolduğunda, üretimi sürdürebilir hâle geldiği zaman yıllık asgari 60-70 milyon dolarlık ticaret hacmi olacak. Yurt dışından ithal getirdiğimiz bazı ürünleri önleyeceği gibi bölgemizden yurt dışına satacağımız da var"

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