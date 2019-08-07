Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı turist sayısında rekorlar kıran Türkiye’de iç turizm hareketliliğinin kış aylarında azaldığı gözlendi. Buna rağmen artan maliyetler sebebiyle, harcamalarda artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 2019 dönemine ilişkin “Hane Halkı Yurt İçi Turizm Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Buna göre;

¥ Birinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9 azalarak, 14 milyon 94 bin olarak gerçekleşti.

¥ Seyahate çıkanlar 107 milyon 634 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,6, seyahat başına yapılan ortalama harcama 496 lira oldu.

¥ Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 932 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 artışla 6 milyar 984 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

AKRABAYA GİTTİK

¥ Yurt içi turizm harcamasının yüzde 96’sını (6 milyar 702 milyon lira) kişisel, yüzde 4’ünü (281 milyon 754 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

¥ Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında; yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 67 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 6,6 ile sağlık takip etti.

HAVADAN 117 MİLYON YOLCU

Türkiye’de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-temmuz döneminde 116 milyon 858 bini aştı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişler dâhil 1 milyon 148 bin olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ülke geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği, 58 milyon 587 bin kişiyi buldu. Transit yolcu trafiği ise 116 milyon 858 bin olarak gerçekleşti.