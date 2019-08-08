Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni görevler verildi. Buna göre bakanlık, yurt içi ve dışındaki şirketlere iştirak edebilecek. Ayrıca bakanlığa finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve dışındaki gelişmeleri izleyerek finansal sektörü geliştirip finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapma görevi de verildi. Söz konusu görevlendirmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlık görevleri kapsamında sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetler düzenleyecek, uygulamayı izleyecek, denetimi yürütecek, geliştirilmesine ilişkin esasları da tespit edecek. Düzenlemeyle, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm, Finansal Piyasalar ve Kambiyo, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar ile Bilgi Teknolojileri genel müdürlükleri ile Teftiş Başkanlığı oluşturuldu. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü ise kaldırıldı, genel müdürlerin görev ve yetkilerinde de bazı değişiklikler yapıldı.



Bakanlık bünyesindeki Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanarak dış borç yükünü hafifletici veya kaynak çeşitliliği oluşturmaya yönelik her türlü işlemi yapacak, altyapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde garanti verecek, buna ilişkin işlem yapacak. Genel müdürlük ayrıca, kamu-özel iş birliği projeleri için gerekmesi hâlinde borç üstlenim taahhüdüne ilişkin işlemleri de yürütecek.



Kontrolörlerin yetkisi artırıldı

Hazine Kontrolörleri Kurulu da “başkanlık” unvanıyla yeniden yapılandırılırken, bu başkanlığın inceleme yetkileri genişletildi. Düzenlemeyle Sigortacılık Genel Müdürlüğüne, sigortacılık yanında özel emeklilikle ilgili mevzuatı hazırlama, uygulama ve izleme görevi de verildi. Sigorta Denetleme Kurulu da “başkanlık” olarak yapılandırılırken, yetkileri arasına özel emeklilik konusu da eklendi.



MASAK ve emniyet iş birliği yapacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı da suç gelirlerinin aklanması yanında terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla da görev yapacak. Kurul, bu amaçla veri toplayacak, şüpheli işlem bildirimlerini alacak, analiz edecek, bunları kaydedecek, istihbarat üretecek ve gerekli gördüğünde üretilen istihbarat ve analiz sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirecek. Kurul anılan konularda, istihbarat ve kolluk birimleriyle iş birliği yapacak.