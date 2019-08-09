Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası’nın 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından, geçtiğimiz hafta önce Ziraat Bankası, ardından diğer kamu bankaları konut ve bazı özel kredilerde faiz oranını yüzde 0,99’a çekti. Bu indirimin ardından sadece 2 günde 13 bini aşkın kişi, 2,3 milyar liranın üzerinde konut kredisi talebinde bulundu. Aynı gün emlak ofislerinin ve gayrimenkul proje şirketlerinin telefonları çalmaya başladı, piyasaya hareket geldi, beklentiler yükseldi. Bu ivmeden faydalanan gayrimenkul ve inşaat şirketleri de peş peşe kampanya yapmaya başladı. Bazıları fiyatta, bazıları taksitte kampanya yaptı, bazıları da kendi finansman şirketiyle yüzde 0,69 faiz uygulayacağını duyurdu ama bu arada özel bankalar sadece mevduat faizlerini aşağı çekti, kredi faizlerine dokunmadı. Tam da bu noktada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) çağrı geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, faiz indirim sürecine özel bankaların da katılması çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu “Merkez Bankasının faiz indiriminden sonra yaptığımız çağrıya kamu bankalarının destek vermesini büyük memnuniyetle karşıladık. Özel bankalarımızın da maliyetlerin düştüğü bir ortamda kredi faizlerini düşürerek piyasaları rahatlatmalarını bekliyoruz” dedi.

İNDİRİMLE BÜYÜYECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinasyonunda yürütülen çalışmaların pozitif etkilerini piyasada görmeye başladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu “Kredi faiz indirim sürecinin hızlanmasıyla net etkiyi üretim ve büyüme rakamlarında da göreceğimize eminiz” diye konuştu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçtiğimiz günlerde 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde 180 aya kadar vadede faiz oranını yüzde 1,49’dan yüzde 0,99’a indirmişti.

SUR YAPI FAİZİ YÜZDE 0,69’A ÇEKTİ

Sur Yapı, Antalya’da inşa ettiği yeni şehirde faizleri 0,99’un da altına çekti ve yüzde 0,69 olarak belirledi. 180 ay sabit taksitle ödemelerin 1 yıl sonra başlandığı kampanyada taksitler, 1+1 dairelere 1.200 TL’den, 2+1’lere 2.000 TL’den, 3+1’lere ise 3.000 TL’den başlıyor.

BABACAN'DAN PEŞİN İNDİRİMİ

Babacan Holding, faizleri yüzde 1’in altına indirdiği Kurban Bayramı Kampanyası ile tamamlanan projelerinde son kalan daireler için peşin ödemede yüzde 15 indirim yaptığını duyurdu. Ayrıca taksitli satışlarda da alıcıların bütçelerine göre ödeme imkânı sunuluyor.

İLK 30 TAKSİT ŞİRKETTENTeknik Yapı, İstanbul’daki projelerinde 3 avantaj başlattı. YücelPark, Deluxia Park, Uplife Kadıköy ve Evora Denizli projelerinde önce yüzde 10 indirim yapıyor. Yüzde 30 peşinat haricinde kalan tutara yüzde 0.99 faiz ile 120 ay taksit sağlanıyor. Teknik Yapı da ilk 30 taksiti ödüyor.

NG’DE YÜZDE 0,99’LA 15 YIL VADE İMKANI

NG Residence, 0,99 faiz oranı ve 180 ay vadeli kampanya başlattı. Sahiplerinin taşınmaya başladığı, aylık 3 bin 500 liraya varan kira geliri imkânı sunan projede büyüklükleri 62 ile 130 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 ebatta 306 daire bulunuyor.

KONUTTA KAMPANYA YARIŞI

Kamu bankalarının yüzde 0,99 faiz kampanyası sektöre canlılık kattı. Şirketler de artan talep ve olumlu havadan faydalanmak maksadıyla kampanyalara imza atıyor. Sektör temsilcileri, konut stoku fazla diyenlerin yanıldığını, önümüzdeki günlerde yeni proje ihtiyacının dahi doğacağı beklentisini taşıdıklarını ifade ediyor. İşte kampanyalar: