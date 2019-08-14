Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endişe dönemlerinin güvenli limanı altın, son dönemde hem jeopolitik riskler hem de ticaret savaşları sebebiyle gücüne güç katıyor. Altın, Hong Kong’daki protestolar, ABD-Çin geriliminin iki ülke büyümesini olumsuz etkilemesi beklentisi, ucuz petrolün de sebep olduğu küresel büyüme endişelerine, Orta Doğu’da yükselen gerilim de eklenince altın güçlendikçe güçlendi. Altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 0,6 artarak 1534 dolara kadar yükseldi. İç piyasada ise gram altının satış fiyatı 277 liraya kadar yükseldi. Altında uluslararası piyasalardaki hareketli seyir, Türk bankalarının da fiyatları yükseltmesine sebep oldu. Piyasalar kapalıyken altın hesabı aracılığıyla altın almak isteyenler, 282 liralık gram altın fiyatıyla karşılaştı. Üstelik piyasalar açıkken, 1 gram altının alış ve satış fiyatı arasında 4-5 lira seviyesinde olan fark, bayram sebebiyle 20 liraya kadar yükseldi. Bankaların altın hesaplarında altın almak isteyenler, 262 lira alış-282 lira satış fiyatı gördü. Bir başka deyişle alış ile satış arasındaki marj, 20 liraya kadar yükseldi. Gram altının fiyatı, ağustos ayı başında 258 liraya kadar düşmüştü.



6 YILIN EN YÜKSEĞİ

Serbest piyasada gram altın 275 liraya kadar yükselirken, çeyrek altın 445, Cumhuriyet lirasının fiyatı 1773 lira seviyesini gördü. Geçtiğimiz günlerde gram altın 280 lirayı görmüştü. Bu rakam son 6 yılda altının ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Sadece altın fiyatları değil, diğer madenlerde de fiyat artışları görüldü. Gümüş yüzde 1,67 artışla 17,35 dolar, platin yüzde 0,53 artışla 862,4 dolardan işlem gördü. Gün içinde 277’ye kadar çıkan gram altın, daha sonra 267 liraya kadar çekildi. Değerli madenler yükselirken Asya borsalarının etkisiyle bütün dünya piyasalarında düşüş yaşandı. Borsa İstanbul’un da yarın bundan etkilenmesi bekleniyor.