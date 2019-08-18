Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç pazardaki daralmaya karşılık artan ihracatıyla çarklarını döndüren otomotiv sektöründen güzel haberler geliyor. Otomotiv endüstrisinin ihracatı temmuzda, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artış gösterdi. Geçen ay sektörde elde edilen 2,9 milyar dolarlık satış, 2019’da, aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu. Bu ihracat verisi aynı zamanda otomotiv endüstrisinin tarihinde, aylık bazda ulaşılan dördüncü en yüksek dış satış rakamı olarak da kayıtlara geçti. Temmuzda binek otomobiller ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yaşanan artışlar, sektör ihracatına olumlu yansıdı. Türkiye’nin dış satışında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da, yüzde 18 olarak gerçekleşti.



ALMANYA BİRİNCİ SIRADA

Geçen ay, Türkiye’nin otomotiv ihracatında Almanya, 413,6 milyon dolarla en fazla dış satış yapılan ülke oldu. Bu ülkeye yönelik ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 arttı. Otomotivde ikinci büyük pazar olan Fransa’ya ihracat, yüzde 20’lik artışla 385,8 milyon dolara yükseldi. Üçüncü sıradaki İtalya pazarında ise 269,2 milyon dolar dış satışla yüzde 6’lık artış elde edildi. Hollanda’ya yüzde 131 artışla 146,2 milyon, ABD’ye yüzde 55 yükselişle 138,3 milyon ve Polonya’ya yüzde 37 artışla 109,5 milyon dolar ihracat artışları yaşandı.



ABD’ye ihracat artışında, sektörün alt ürün grubundaki binek otomobillerde yüzde 343, otobüs, minibüs ve midibüste de yüzde 100’e ulaşan yükselişler etkili oldu. Hollanda’ya ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki yüzde 319, binek otomobillerdeki yüzde 68’lik dış satış dikkati çekti.