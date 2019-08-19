Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da kullanıma sunulan PTT Kargomat sayısı 217’ye ulaştı. Gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, yıl sonuna kadar 405 noktada daha cihazın kullanıma sunulması hedefleniyor. Vatandaşlar, herhangi bir yerden kendilerine gelecek gönderinin teslim edileceği PTT Kargomat’ı beyan ediyor. Gönderici tarafından da, alıcı adresi kargomat olarak seçiliyor. Böylece söz konusu cihaz sayesinde, mesai saatleri dışında da sadece kargo ücreti ödenerek, gönderi alma imkânı sağlanıyor.