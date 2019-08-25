Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell; kendilerinin küresel ticaret müzakerelerini etkileme yeteneğinin çok az olduğunu, bu belirsizlikleri, bankanın para politikasının çerçevesine oturtmanın “yeni bir zorluk” çıkardığını söyledi. Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen sempozyumda önemli mesajlar veren Powell, “Para politikası; tüketici harcamalarını, yatırımları ve kamu güvenini desteklemek için çalışan güçlü bir araç olsa da, uluslararası ticaret için yerleşik bir kural sağlayamaz. Buna rağmen FED, ticaret politikasının ekonomik görünümü nasıl etkilediğini de inceliyor. ABD ekonomisi olumlu bir konumda olsa da, önemli risklerle karşı karşıyayız. FED, bu riskleri değerlendirerek uygun politikayı belirleyecek. ABD ekonomisinin büyümesini sürdürmesine uygun bir şekilde davranacağız” dedi. Powell’ın bu mesajları, faiz indirimine gidileceği şeklinde algılandı.