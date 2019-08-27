Ülke genelinde 18 milyondan fazla öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başlamasının, piyasaya büyük hareketlilik getireceğini belirten Palandöken “Okul alışverişi esnafı canlandıracak. Kırtasiye, giyim, ayakkabı, çanta gibi birçok kalemde yapılacak harcamalarla eylülde piyasaya yaklaşık 25-30 milyar liranın girmesi bekleniyor. Yapılacak harcamalar; konfeksiyondan kırtasiyeye, ayakkabıcıdan berbere kadar tüm esnafımız için hareketlilik sağlayacak” diye konuştu.
30 milyar liralık okul alışverişi
27.08.2019 - 03:48 | Son Güncelleme: 27.08.2019 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim öğretim yılı için yapılacak harcamalarla piyasaya 25-30 milyar lira girmesinin beklendiğini belirtti.
Etiketler : okul alışverişi,kırtasiye alışverişi,
646554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/646554.aspx
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