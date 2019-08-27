Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının hemen ardından hükümetin Hakem Kurulu’na başvurmasıyla yeni süreç başlamıştı. Başvurunun ardından takvimini belirleyen kurul, ilk toplantısını 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirdi. Kurulun, 28 Ağustos çarşamba günü kararını açıklaması gerekiyor. Kurulun çalışmalarını sürdürmesi sebebiyle yurdun 81 ilinde Memur-Sen tarafından basın açıklamaları yapıldı. Memur-Sen’in il temsilcileri, yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan kurulun, memurların taleplerini dikkate almasını istedi. Sendikalar, toplu sözleşme sürecinde 20 gün süren olağanüstü çabalarla gece yarılarına kadar görüşülerek çok sayıda teklifte uzlaşma sağlandığını ifade etti ve “Uzlaşma sağlanan tekliflerimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na giderken yok sayılmıştır. Kurul bunları dikkate almalıdır” açıklaması yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin 2 ayrı teklifine rağmen uzlaşma çıkmayınca, daha uzlaşılan maddeleri ayrı bir liste hâlinde sunmamıştı.