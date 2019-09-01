Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar 11 çeşit arpanın ıslah çalışmasını yaptıklarını belirten Enstitünün Arpa Şube Şefi Aydın İmamoğlu, Egebeyi’nin ıslah çalışmasının da yaklaşık 13 yıl sürdüğünü kaydetti. İmamoğlu, bu yıl tescil edilerek yüksek kaliteli yemlik çeşitler arasında yerini alan Egebeyi’nin yüksek verim potansiyeline sahip olduğunu anlatarak şöyle konuştu: Bu çeşidin dekarda verim kapasitesi 650-700 kilogram civarında. Yazlık karakterli bir çeşit. Ekim alanı Çanakkale’den başlayıp Ege, Akdeniz, Güneydoğu diye devam eder, Şanlıurfa’ya kadar uzanır. Yatmaya dayanıklı, arpa tarlada rüzgar ve yağmur gibi etkilerle yattığında verimi ve kalitesi düşer. Protein oranı yüksek, yüzde 14,5 civarında. Hayvan beslemek açsından uygun bir çeşit. Pas hastalıklarına karşı dayanıklı. Islah programlarıyla daha önce tescil edilmiş çeşitlerin verim olarak 50-100 kilogram devamlı üzerine koymaktayız, kalitelerinde ödün vermeden. İmamoğlu, tescil aşamasında başka çeşitlerin de bulunduğunu, Ayber ve Azizbey isimli çeşitlerin de üretime hazır hâle geldiğini söyledi.