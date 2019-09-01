Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Bağımsızlık referandumu sebebiyle bozulan Türkiye -Kuzey Irak ilişkileri yeniden normalleşme sürecine giriyor. Nisan ayında Türk iş dünyasının katılımıyla Erbil’de düzenlenen zirvenin ardından taraflar ikinci defa bir araya geliyor. 28-30 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi”nde üst düzey yetkililerle bire bir görüşmeler yapılacak. Hükûmet yetkililerinin onayı ve desteği ile gerçekleştirilen ziyaret ile birkaç yıl öncesine kadar bölgeye yapılan 6-7 milyar dolarlık ihracatın yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Toplantı, Türkiye Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu), IKBY Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Türkiye’den bazı vali ve belediye başkanlarının da katıldığı ziyaret kapsamında hem Irak pazarındaki fırsatların keşfedileceği, hem yeni müşterilerle tanışma fırsatı bulunacağı hem de pazar araştırması yapılabileceği ifade ediliyor. Heyetin IKBY’deki çeşitli bakanlarla da görüşme yapacağı belirtiliyor.