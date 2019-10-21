Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl, 2008 küresel finans krizinden beri en düşük büyümenin gerçekleşeceği tahminine yer verilen raporda, 2020’de görece toparlanma olacağı vurgulansa da, bunun kapsamlı ve istikrarlı olmayacağı aktarıldı. Bu arada IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için 0,2 puan düşürerek yüzde 3’e, 2020 tahminini de 0,1 puan azaltarak yüzde 3,4’e indirdi. Çin ekonomisi, 3. çeyrekteki yüzde 6’lık büyüme ile yaklaşık son 30 yılın en kötü büyüme performansını sergiledi. Küresel ekonominin motoru konumundaki Çin’in bu seviyelerde büyümesi, analistler tarafından “küçülme” olarak yorumlanıyor.