Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Geçtiğimiz ağustos ayında tüketiciyle buluşan ancak üç aylık stokun iki hafta içerisinde tükenmesi üzerine satışlarını durdurmak zorunda kalan Popeyes’in tavuklu sandviçi bugün yeniden satışa çıkıyor. Tereyağlı börek çöreği, mayonez, tavuk fileto ve turşudan oluşan sandviç sosyal medya platformu Twitter’da viral olunca adeta satış patlaması yaptı. Tavuklu sandviç ile satışlarını yüzde 10 artıran Popeyes, talebe yetişebilmek için 400 kişiyi de istihdam edeceğini duyurdu. Popeyes Amerika’nın Başkanı Felipe Athayde tavuklu sandviçin Popeyes tarihindeki en büyük lansmanı olduğunu belirterek “Tavuklu sandviç iPhone’unu daha yeni başlattık” dedi. Bugün yeniden satışa çıkacak sandviç için Popeyes mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşması bekleniyor.