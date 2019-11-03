Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekim ayı geçici dış ticaret verilerini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Denizli’de açıkladı. Ekim ayında ihracat, 16 milyar 336 milyon dolar oldu. Yılın ilk 10 ayında ise ihracat yüzde 2,1 artış ile 149 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da 180 milyar dolara ulaştı. İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel piyasalarda korumacılık rüzgarlarının etkilerinin sürdüğünü belirterek, “ABD Merkez Bankası FED, bu sene üçüncü kez faiz indirimi gerçekleştirerek 1,50 -1,75 bandına indirdi. Avrupa Merkez Bankası politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde eksi 0,50 seviyelerinde sabit bırakırken, 1 Kasım itibariyle 20 milyar avro tutarında bir tahvil alım programına tekrar başlayacağını duyurdu. Bilhassa Avrupa’da, küresel gelişmelerin oluşturduğu belirsizlik, piyasada kredi muslukları sonuna kadar açık olmasına rağmen, toplumun talebinde ve yatırımlarda bir canlanma sağlamıyor. Bu durum da dünya ticaretini ve küresel büyümeyi, haliyle doğrudan etkiliyor. IMF’nin 2019 yıl sonu büyüme beklentisi, dünya için yüzde 3’e çekilirken, ülkemiz içinse, ekim ayında revize edilerek yüzde 0,2’ye yükseltilmiş durumda. Kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch’in, Türkiye raporunda görünümü yükselterek, ekonomimizin özellikle dengelenme noktasında ilerleme kaydettiğinin altını çizmesi de, Türkiye’nin çizmiş olduğu toparlanma tablosunu onaylar niteliktedir. Bu toparlamada kur saldırılarının etkilerini, hükümetimizin ve Merkez Bankamızın doğru politikalar ile bertaraf etmiş olmasının etkisi büyük” dedi.

Yılbaşından beri küresel ticaret savaşlarının ve ekonomi-politik çalışmaların negatif etkisine rağmen ihracatın iyi seyrini devam ettirdiğini ifade eden Gülle şunları kaydetti: “2019 yılında Türkiye olarak ihracatta olumlu bir grafiğe imza atıyoruz. Yakın dönemde Barış Pınarı Harekatımız sonucunda ülkemize yönelik yaptırım tehditlerine rağmen ihracatımız başarılı seyrini sürdürdü. Rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırdığımızda, ülkelerin 2019’da sergiledikleri ihracat performansları, ülkemizin başarısını daha da öne çıkarır nitelikte. 2019 yılı ilk 8 ayında Güney Kore’nin ihracatı yüzde 9,6 düşmüş durumda. Birleşik Krallık’ta ise azalma yüzde 5,9, Almanya’da yüzde 5,6, İspanya’da da düşüş yüzde 4,7 olurken, dünya devi Çin ise yüzde 0,3’lük sınırlı bir ihracat artışı gerçekleştirdi. Ülkemiz ise ilk 8 ayda yüzde 2,9 artış oranına imza atmıştı. Dolayısıyla, ihracatımız, doğru rota tespitleri ile rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız var iken, ihracatçı sayımız 83 bin 286’e yükseldi. Sadece ekimde 1.555 firma ilk defa ihracat yapmaya başladı. 2023 yılı hedefimiz 226,6 milyar dolarlık ihracat ve 100 bin ihracatçıya ulaşmak.”

KOBİ'YE KREDİDE FAİZ DÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın, uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programlarıyla her zaman ihracatçılarının yanında olduğunu belirterek, Türkiye’deki bütün ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına bankanın verdiğini söyledi. 2019 yılı sonuna kadar Yurt Dışı Teminat Mektubu ve Sigortalı Alacağa Dayalı Sevk Öncesi Kredi programlarını devreye alacaklarını dile getiren Pekcan KOBİ’lere bir de müjde verdi: “Eximbank’tan KOBİ’lerimizin faydalanma oranını yüzde 72’lere çıkardık. Hedefimiz en kısa zamanda 73’e daha sonra 75’e çıkarmak. KOBİ’lerimize ve yüksek teknoloji ürün ihraç eden firmalarımıza TL bazında uyguladığımız faiz oranı bugün itibariyle 8,79’a düştü.”