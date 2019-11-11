Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

AYDIN

Dünyadaki tatlı suyun yüzde 70’den fazlası tarımda kullanılıyor. Ancak verimsiz kullanım sebebiyle büyük bir kısmı daha bitkiye ulaşmadan kayboluyor. Akıllı sulama teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından biri olan Netafim geliştirdiği yapay zekâlı damla sulama sistemi Netbeat ile sudan yüzde 30 tasarruf ederken verimliliği de yüzde 32 artırıyor.

Taşınabilir özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlayan Netbeat bilgisayar, tablet ve telefon üzerinden kumanda edilebiliyor. Hava durumu, havadaki nem oranı, güneşin geliş açısını analiz eden sistem tarlanın ne kadar suya ihtiyacı olduğunu belirliyor ve tavsiyelerde bulunuyor. Aynı kanaldan ilaç ve gübre de veriliyor. Netbeat ile gece sulama yapan çiftçinin tarlaya gitmesine gerek kalmıyor. Bulut tabanlı bir sistem olan Netbeat ile ayrıca arızası durumunda uzaktan müdahale ediliyor.

Vodafone Akıllı Köy’de düzenlenen lansman toplantısında konuşan Netafim Digital Tarım Başkanı Guy Leventon, Netbeat ile 10 kilometrelik bir alanın rahatlıkla kontrol edilebildiğine dikkat çekerek “Türkiye’de mısır üretiminde hektar başına 9.200 metreküp su harcanırken dokuz ton mahsul alınıyor. Netafim çözümleri ile hektar başına 6.300 metreküp su ile 12 ton mısıra ulaştık” dedi.

Netafim Asya Pasifik Başkanı Ofer Oveed de aile çiftçiliğinin önemini vurgulayarak bugün sofralarımızda tükettiğimiz gıdaların çok büyük bir kısmının aile çiftlikleri tarafından üretildiğini söyledi. Oveed “Dünyada 570 milyon çiftçi ailesi var. Gıda üretiminin yüzde 80’ini bunlar gerçekleştiriyor. Bünyesinde mühendis bulundurmayan, her gün üretimle ilgili onlarca kararı tek başına vermek zorunda kalan aile çiftçilerinin mevcut teknolojilerle ayakta kalması çok zor. Netbeat bu manada çok büyük vazifeler üstlenecek ve çiftçilerimizin daha az kaynakla daha verimli üretim yapmasını sağlayacak” diye konuştu

İKİ SENEDE KENDİNİ AMORTİ EDİYOR

Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız da Türkiye’de 13 adet Netbeat sistemi kurduklarını belirterek şöyle devam etti: Bugün Netafim, 110’u aşkın ülkede faaliyet gösteriyor. Biri Adana’da olmak üzere 17 üretim tesisimiz var. Altmış bin metrekarelik alanda yılda bir milyar 200 bin metre sulama borusu üretiyoruz. Bu senenin ikinci çeyreğinde yavaş yavaş çiftçilerimizle buluşturmaya başladığımız Netbeat’in Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 13 adet kurulumunu başarıyla gerçekleştirdik. Sistem kendini iki yıl içerisinde amorti ediyor. Sene sonuna kadar, kendi organizasyonumuzun bir parçası olan Orta Asya ülkelerinde ve özellikle Azerbaycan’da toplam 22 adet yeni kurulum yapmayı planlıyoruz.