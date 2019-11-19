Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili detaylar belli oldu. VİOP’ta ‘Akşam Seansı’nın 17 Ocak 2020’de devreye alınması planlanıyor. Akşam Seansı, sürekli müzayede işlemlerinin saat 18.15’te sona ermesinin ardından, saat 19.00’da başlayacak ve saat 23.00’e kadar devam edecek. Böylece VİOP’un uluslararası piyasalarla aynı anda açık olduğu süre artacak; yatırımcılar daha etkin risk yönetimi yapabilecek. Akşam Seansındaki işlemler, bir sonraki gün gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konu olacak. İlk etapta sadece endeks vadeli işlem sözleşmeleri (BIST 30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) için Akşam Seansı düzenlenecek. Bu seansa katılmak istemeyen üyelerin, fiyat değişimlerinden etkilenmesinin önüne geçilecek. Ayrıca “Akşam Seansı”nda gerçekleşen işlemler, gün sonu ve vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplamalarında kullanılmayacak. Oluşan zarar ve kârlar, bir sonraki iş günü sonunda hesaplara yansıtılacak.