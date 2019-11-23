Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Taslağa göre, ambalajsız baharat ürünlerinin pazar, kasap ve manavlarda satılmasının önü açılıyor. Taslağı değerlendiren Ambalajlı Baharat Üreticileri Derneği (ABÜDER) Başkanı Aydın Acun “Karar gıda güvenliği açısından riskli. Merdiven altında üretilen baharatların kontrolsüzce tüketiciye arz edilmesine yol açacak” dedi. Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Başkanı Halit Aksu manavda, kasapta baharata karşı olduklarını söylerken, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise “Vatandaş kapalı baharattan 1 tane alacağına, açıktan 3 katı alır. Zaten bizden kekik istiyor veriyoruz. Taslak vatandaşı koruyor” dedi.