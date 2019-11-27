Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 432,99 lira alış fiyatı, 443,83 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Gram altında ise alış fiyatı 270,58 lira, satış fiyatı 270,68 liradan işlem görüyor.