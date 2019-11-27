Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 432,99 lira alış fiyatı, 443,83 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 270,58 lira, satış fiyatı 270,68 liradan işlem görüyor.
Altın alacaklar dikkat! Çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım
27.11.2019 - 10:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altın alacaklar dikkat! Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları haberimizde.
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 432,99 lira alış fiyatı, 443,83 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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