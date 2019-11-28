Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Doğalgaz Dağıtım Sektörü Toplantısı”nda konuştu. 2002’de Türkiye’de 5 büyükşehirde doğalgaz kullanıldığını, bugün artık 81 il ve 531 ilçenin tamamında doğalgazın vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Dönmez, yıl sonunda toplam 40 yerleşim yerine doğalgaz arzının tamamlanacağını söyledi. Dönmez “Gelecek üç senedeki hedefimiz ise yaklaşık 100 yerleşim yerini daha doğalgazla buluşturmak. Memleketin dört bir yanında milletimiz bu konuda bizden hizmet bekliyor” dedi. Doğalgazda artık arz güvenliği sıkıntısı yaşanmadığına işaret eden Dönmez “Yer altı depolama ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama tesisleriyle 30-35 günlük doğalgaz talebimizi karşılayabilecek kapasitedeyiz. Yaklaşık 4 milyar metreküplük depolama kapasitemiz konut tüketimimizin yüzde 35’ini karşılayabilecek seviyede” diye konuştu.

KARBON SALIMI DÜŞTÜ

Konutlarda kömür yerine doğalgaz kullanılmasıyla geçen yıl 29 milyon ton karbon salımının engellendiğini vurgulayan Dönmez, bunun 1,7 milyon hektar ormanın temizleyebileceği alana eş değer nitelikte olduğunu belirtti.