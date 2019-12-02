Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye’de her yıl 1 milyon 200 binden fazla bebek dünyaya “merhaba” diyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 0-3 yaş arası bebek ve çocuk sayısı 5 milyonun üzerinde... Sektöre dönüşen anne ve bebek ürünlerine ihtiyaç ve ilgi sürekli artıyor. Ülkemizde bebek ekonomisinin yıllık cirosu 8 milyar TL civarında... Yeni doğan bebeklerin aylık bakım masrafları ortalama 400 lirayı buluyor. En büyük gider kalemi ise bebek bezi... Firmaların fahiş fiyatlarına tepki gösteren aileler Change.org sitesinde imza kampanyası başlattı. Firmalardan indirim isteyen aileler şu ana kadar 15 bin imzaya yaklaştı. Daha ucuza bebek bezi bulmak isteyen aileler çareyi internette ararken, internetteki fiyatların mağazalardan farkı yok. Ailelerin şikâyet ettiği bir başka husus ise bebek bezinden alınan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV).

RAKAM AŞAĞIYA ÇEKİLMELİ

‘Ailelerin yükü hafiflemeli’ diyen Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Ekonomik dalgalanmaların olduğu süreçte bebek bezi ve ıslak mendil fiyatları şişirildi... Dolar düştü ama fiyatlar inmedi. Sadece yalancı indirimlerle etiketler değişti. Bakanlık ticarette haksız rekabeti önleyecek bir düzenleme yaptı ama sonuç değişmedi. Sorun bununla da bitmiyor. Bir de KDV meselesi var. En az üç çocuk yapılması tavsiye ediliyor. Bebek bezlerindeki yüzde 18’lik KDV aşağılara çekilerek bebekli ailelerin bütçesinde bir hafiflemeye imkân tanınmalı. Bu adımla birlikte satıcılar da kendine çeki düzen verir” ifadelerini kullandı.

MASRAF KATLANDI, ZOR DURUMDAYIZ

Bir yaşında çocuğu olan Mehmet Faik Öz “Bebekli aileler için bebek bezi çok temel ihtiyaç. Lüksten öte ekmek su gibi... Kitaplara uygulanan KDV indirimi beze de uygulansa iyi olur. Ailelere ilaç gibi gelecektir” diye konuştu. 5 ile 1,5 yaşında iki çocuğu bulunan Kübra Bozkır ise “İlk çocuğumda fiyatlar makul seviyelerdeydi. İkinci çocukta ise fiyatlarda büyük artışlar oldu. Masraflar yaklaşık iki kat arttı. Çok etkileniyoruz zor durumdayız. En ucuz bezi bulabilmek için market market sayfa sayfa kampanyaları araştırıyorum. KDV ise başka bir dert... Yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyorum” dedi.

‘EFSANE CUMA’DA EN ÇOK SATILAN ÜRÜN BEBEK BEZİ

‘Efsane Cuma’ haftası tüketim çılgınlığı yaşandı. Ancak bu durum sadece lüks çılgınlığından ibaret değil. Geçtiğimiz hafta en çok satılan ürün, çocuklu ailelerin vazgeçilmezi bebek bezi oldu.