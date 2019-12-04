Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik

İSTANBUL

Akaryakıt dağıtım şirketi OPET, bu yıl yüzde 5 büyüyerek pazar payını yüzde 18’den 19’a yükseltti. OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, 2020’de pazarın yüzde 1,5 büyümesini beklediklerini belirterek, fiyatlar ve kur aynı kalırsa sektörün ekonomik büyüklüğünün 200 milyar lirayı aşacağını kaydetti. 2020’de OPET’in yüzde 4 büyüyerek, yüzde 19.5’luk pazar payına ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden Ağca, yıl sonu itibarıyla 1661 OPET ve Sunpet istasyonuna ulaşacaklarını anlattı. Ağca, gelecek yıl ise istasyon sayısının 1740’a ulaşacağını ifade etti. Ağca “Ciromuz yaklaşık 40 milyar lira seviyesinde, 2020’de 42 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bu başarılarımızı koruyarak stratejimiz doğrultusunda 2022 yılında pazar lideri olmak” dedi. Ağca, 2020’de gelirin yüzde 10-15’ini akaryakıt dışından sağlamayı hedeflediklerini belirterek, perakende zinciri ‘Ultramarket’lerin sayısını 74’ten gelecek yılsonuna kadar 200’e çıkaracaklarını, Ultramarket’lerde en çok kadın çorabı ve oyuncak satıldığını ifade etti. 2500 kadın çalışanları olduğunu hatırlatan Ağca, “2020 sonuna kadar 3500’e çıkarmayı, her istasyonda 2 kadın çalışana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Dünyanın en pahalı yakıtının artık Türkiye’de olmadığını, sınır ülkelerinde 1.10, 1.20 avrodan ucuz yakıt bulunmadığını anlatan Ağca “Artık oradakiler buraya gelip yakıt alıyor” diye konuştu.