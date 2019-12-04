Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylül ve ekim ayında tek hanede seyreden yıllık enflasyon, baz etkisinin terse dönmesiyle tekrar çift haneye yükseldi. Yıl sonunu enflasyonun ise beklentiler dâhilinde yüzde 12’lerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi. Yİ-ÜFE ise aralık 2018’e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı. Son 12 aylık ortalama dikkate alındığında ise tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı. Kasımda ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken ev eşyasında yüzde 0,59, haberleşmede yüzde 0,39, konutta yüzde 0,36 ve ulaştırmada yüzde 0,33 artış gerçekleşti.

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 14,35 ile eğitim, yüzde 14,03 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 13,85 ile sağlık ve yüzde 13,07 lokanta ve oteller izledi. Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 33’ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296’sının ortalama fiyatlarında artış, 89’unun ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

“10 PUANA YAKIN DÜŞÜŞ YAKALADIK”

Enflasyonun, Yeni Ekonomi Programı projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yıllık yüzde 10,56 olduğunu hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti: Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.

ZAM ŞAMPİYONU DOMATES

Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 16,65 artışla domates olurken, onu yüzde 14,98 artışla salatalık yüzde 12,31 artışla tost makinesi yüzde 11,76 ile erkek yünlü kaban, yüzde 9,41 ile taze fasulye yüzde 8,16 ile çocuk botu, yüzde 6,35 ile ütü , yüzde 6,13 ile kadın botu, yüzde 5,24 ile elektrikli süpürge, yüzde 5,18 ile çocuk kabanı ve yüzde 4,78 ile yoğurt izledi.

Kasım ayında fiyatı en fazla düşen ürünler arasında yüzde 31,49 ile portakal ilk sırada yer alırken, ıspanak yüzde 28,40’lık düşüşle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 23,82’lik düşüşle yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu.

FİYATLAR EN ÇOK DOĞU İLLERİNDE ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 0,77 ile “Mardin, Batman, Şırnak, Siirt”, yıllık bazda ise yüzde 12,03 ile “Erzurum, Erzincan, Bayburt” bölgesinde görüldü. En düşük fiyat artışı ise yüzde 8,88 ile “Ankara” bölgesinde kaydedildi.

MEMUR FARK ALACAK

Kasım ayı enflasyon rakamları ile memurların alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Yılın ilk yarısının ardından temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı enflasyonu toplamda yüzde 5,71 olarak gerçekleşti. Memurlar yılın ikinci yarısı için yüzde 5 zam aldı ve enflasyon farkı da böylece yüzde 0,71 olarak gerçekleşti. 2019’un ilk yarısı için memurlar yüzde 4 zam almış ve enflasyon farkı da yüzde 1.01 olarak gerçekleşmişti. Yani memurlar yılın ilk yarısında toplamda 5,01 oranında zam almış olmuştu. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak ve maaşlara yansıyacak enflasyon farkının tamamı o gün belli olacak.