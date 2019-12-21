Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro'da son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9330 liradan alınan dolar 5,9350 liradan, 6,5970 liradan alınan euro ise 6,5990 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,9380 liradan, euro ise 6,6020 liradan satılmıştı.