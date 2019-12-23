Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2018 verilerini açıkladı. İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre 2017 yılında Sivas 16 milyar 694 milyon lira GSYH’ye ulaşırken 2018 yılında 19 milyar 649 milyon lira ile 81 il içerisinde 32’nci sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, Sivas'ta 2017 yılında 26 bin 872 lira olurken 2018 yılında 30 bin 994 lira ile 81 il içerisinde 45’inci sırada yer aldı.



2018 yılında İstanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon lira ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 31 pay aldı. İstanbul'u, 329 milyar 831 milyon lira ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 233 milyar 515 milyon lira ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 3 milyar 289 milyon lira ile Tunceli, 2 milyar 613 milyon lira ile Ardahan ve 2 milyar 250 milyon lira ile Bayburt yer aldı.



Kişi başına GSYH'de 2018 yılında, Kocaeli 79 bin 254 lira ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'ni, 76 bin 769 lira ile İstanbul ve 60 bin 249 lira ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 16 bin 194 lira ile Şanlıurfa, 16 bin 68 lira ile Van ve 15 bin 121 lira ile Ağrı son 3 sırada yer aldı.