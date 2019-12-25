Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hususi damgalı pasaport hakkını elde edebilmek için son üç yılda yapılması gereken ortalama en düşük ihracat tutarının 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 7 bin ihracatçının daha bu hakka sahip olduğunu hatırlatan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlanan hususi damgalı pasaport imkanıyla ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, dünyanın her noktasında daha aktif ve daha görünür olmalarını sağlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı. Yapılan yeni düzenleme ihracatçıları mutlu etti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle “Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımız, alınan bu kararla dünya ticaretinin yüzde 75’ini oluşturan ülkelerde daha hızlı erişebilme imkânı ve bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma olanağı bulacak” dedi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Hayri Uğur da “Son kararlar ihracatçılarımızın yurt dışına giriş çıkışlarını kolaylaştırarak daha çok ihracat yapmalarını sağlayacak. Burada dikkat edilmesi gereken husus devletimizin ihracatçılara olan güveni ve desteği. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak adına var gücümüzle çalışmak ihracat pazarlarımızdaki payımızı artırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.