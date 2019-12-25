Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tarımsal ürünlerin sağlıklı depolanması ve piyasada fiyat istikrarının sağlanması adına lisanslı depoculuk 5 yıl boyunca desteklenecek. Atılan bu adımla, üreticilerin ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat döneminde elinden çıkarmak zorunda kalmaması, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri depo inşa etmeden temin etmesi amaçlanıyor.



BUĞDAYA 3 LİRA DESTEK

Lisanslı depoculuk desteklerine ürün bazında bakıldığında buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeğine ayda ton başına 3 lira, pamuğa ayda ton başına 7 lira ve fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, antepfıstığı, kuru üzüm, kuru incire de 10 lirayı geçmeyecek şekilde kira ücretinin yüzde 50’si kadar kira desteği verilecek. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler ile ürünlerini ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden alan üretici birliklerine ve örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolara teslim etmeleri durumunda en fazla 6 ay kira desteği verilecek. Ayrıca üretici birliklerine ve örgütlerine ürün miktarı üzerinden ton başına 25 lirayı geçmemek üzere 750 liralık nakliye desteği de sunulacak. Üretici birliklerine ve örgütlerine 25 lirayı geçmeyecek şekilde analiz ücreti desteği verilecek.