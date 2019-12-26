Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısında zam oranı açıklanacak ve 7 milyon çalışan için heyecanla izlenen süreç tamamlanacak. TÜİK'in ortaya koyduğu rakam 2 bin 331 lira. Sendikalar rakamı yeterli bulmadı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak ses yükseltti ve asgari ücret için alt sınırı açıkladı.

Toplantı saat 14.00'te

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretliye müjde verdi, "İnşallah jestimizi yaparız." dedi. İşveren temsilcisi sendika TİSK de henüz teklifini açıklamadı.

TÜİK'e göre asgari geçim tutarı 2 bin 331 lira. Ancak işçi sendikaları bunun kabul edilemeyeceğini vurguluyor.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak ses yükseltti ve asgari ücret için alt sınırı açıkladı. İşçi sendikaları 2020 yılı için asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üç toplantı yaptı. Komisyonun dördüncü toplantısının ardından yeni asgari ücret belli olacak.

Komisyon 15 kişiden oluşuyor

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.