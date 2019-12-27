Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir milyar liralık yatırımın bedeliyle hayata geçirilen projenin 2020 yılının ortalarında ulaşıma açılması bekleniyor. Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu’nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan proje sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak. Ayrıca, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere ihracatta da önemli rol üstlenecek. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin projenin 50 ilin ekonomisine dolaylı ve doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, “Çok fazla bir problem kalmadı. İnşallah Karadeniz-Akdeniz Yolu açıldığında Sivas, Kayseri, Hatay İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep direkt olarak bu yola çok yakınlar. 40 tane vilayetimiz ve 5 tane bölgemiz direkt olarak bu yolu kullanacaklar. Yine bu bölgenin mallarını da Arap dünyasına ve diğer ülkelere indirecek olan tek yol bu” dedi.