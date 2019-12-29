Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak. İşte o cezalar:

¥ Aracında “çakar” tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullanan kişilere bin 228 lira.

¥ Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar ile emniyet kemeri ve kask kullanmayanlara 132 lira

¥ Engellilere ait alanlara park edenlere 264 lira

¥ Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, direksiyon başında cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara 288 lira.

¥ Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takanlara 505 lira

¥ Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 129 lira

¥ Takograf ve taksimetre kullanmayanlar ile yayalara öncelik vermeyenlere 598 lira

¥ Kış lastiği takmayanlara 766 lira

¥ Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 141 lira

¥ Alkollü araç kullananlara bin 228 lira

¥ Korsan yolcu taşımacılığı yapanlara bin 228 liradan 2 bin 473 liraya kadar ceza kesilecek.