Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

İSTANBUL

Endüstriyel kilit pazarında Türkiye’de sektör lideri, Avrupa’da da ilk üç içerisinde yer alan Mesan Kilit, otomotiv sektörüne yönelik yeni yatırımlarla büyüyecek. Şimdiye kadar ticari araçlara yönelik üretim yaptıklarını ancak bundan sonraki dönemde binek otomobillere de yöneleceklerini belirten Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, yerli otomobil için de teklif vermek istediklerini söyledi. Çok yakında konu ile ilgili kalite yönetim sistemi belgesini alacaklarını anlatan Mertöz, şunları kaydetti: Normalde bizim ürünlerimiz ticari araçlarda kullanılan ve ağır yüke maruz kalan kilitlerdir. Biz ilk defa bunların yanında otomobiller için de kilit üretmeye başlıyoruz. Gizlilik anlaşması sebebiyle ismini veremiyorum ama sektörün en büyük firmalarından birisi ile ilk anlaşmamızı yaptık. Birçok firma ile de temastayız ve elimizde halihazırda projeler var. Otomobil sektörü için yapacağımız üretimin ciromuza önemli bir katkısı olacak. Torpido kilitlerinden kapılara, bagajlardaki yedek lastiklerden arka bölümdeki kilit mekanizmalarına kadar otomobillerin mekanik ve elektronik tüm kilitleme sistemlerini üretebilir durumdayız. Bu bizim için komple yeni bir alan ve en büyük gelişim alanımız olacak.

Dünyada otomobil pazarında bir daralma olmasına karşın sektörün büyük potansiyel vaat ettiğine dikkat çeken Mertöz, Ar-Ge’den aldıkları güç ve kilit sektöründeki tüm tecrübelerini bu alanda kullanacaklarını ifade etti. Sektörde kontratların uzun dönemli yapılmasının önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Mertöz, fiyatların, ürün ve adetlerin en baştan belirlendiğini ve bu durumun firmayı güvenli konumda tutacağını belirtti. Mertöz, “Adetler büyük olduğu için gelişime çok açık. Bu alanda bizim için en önemli konulardan bir tanesi ciroyu büyütüp Mesan’ın kârlı yapısıyla harmanlamak” dedi. Mertöz ayrıca 2019 yılı için yatırımlarını planladıkları gibi tamamladıklarını ve otomobile yönelik kilit yatırımlarının da 2020 için belirlenen bütçe içerisinde olduğunu kaydetti. Türkiye’nin yerli otomobili projesine de değinen Mertöz, süreci heyecanla takip ettiklerini ve yerli otonun kilidinin de yerli olması için gerekli başvuruyu yapıp tekliflerini ileteceklerini söyledi. Yerli otomobil ile sektörün ivme kazanacağını anlatan Mertöz, yan sanayi tarafında da yakından izlendiğini dile getirdi.

DİJİTALLEŞME YILI

Bu seneyi Mesan için üretimde dijitalleşme yılı olarak belirlediklerini anlatan Mertöz, şöyle devam etti: “Üretim süreçlerimizi daha sistemsel hale getirip, verimliliğimizi artırabilmek ve kalitemizi optimize etmek adına alt yapımızı yazılımlar ile güçlendiriyoruz. Bu yazılımlar ile üretim süreçlerimizi dijital ortamlarda takip edip kayıt altına alarak ve ölçümlemeler ile birlikte verileri analiz ettiğimizde, güçlü sonuçlar elde etmemiz mümkün olacak.”

90 ÜLKEYE İHRACAT

2019 yılının Mesan açısından başarılı bir şekilde tamamlanacağını anlatan Mertöz, iç piyasadaki sıkıntılara karşın ihracat performansı ile toplamda yüzde 25’e varan bir büyüme gerçekleştireceklerini söyledi. Mertöz, “Yurt dışında çok çalışarak, çok müşteri ziyaret ederek ve çok proje takip ederek yılı büyüme ile kapatmayı başardık. İhracatın cirodaki payını yüzde 70 seviyesine çıkardık. Toplamda 90’dan fazla ülkeye ürün ihraç ettik” dedi.

ŞARTLAR ARTIK EŞİT

Mesan’ın en büyük ihracat pazarı olan İngiltere’de iktidara gelen Boris Johnson hükûmetinin ve Brexit sürecinin çok faydalı olacağını anlatan Mertöz: “İngiltere AB’nin dışına çıkınca artık İngiltere pazarında Avrupalı rakiplerimizde birebir rekabet edeceğiz. Bizim oradaki en büyük rakiplerimiz olan Alman firmalar AB üyesi olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanıyorlardı. Fakat şimdi bizim uyguladığımız prosedürleri onlar da uygulayacak. Artık şartlarımız eşitlendi ve bu bize önemli bir fayda sağlayacak.”