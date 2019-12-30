Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergi veya cezalar da indirimli olarak uygulanacak. Uygulamaya dahil olunmasıyla birlikte tahakkuk edecek vergi veya cezaların hesaplanmasında; istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı esas olacak. Mükellefler, mahkeme lehlerine karar aldıysa vergi tutarının yüzde 60’ını; aleyhine kararda ise vergi tutarının tamamıyla cezanın yüzde 75’ini ödeyecek. Bu ödemenin yüzde 80’inin bir ay içinde yapılması hâlinde ise yüzde 20 ek indirime gidilecek. Uygulamayla hem mahkemelerin yükü azalacak hem tahsilatlar hızlanacak.

