Tüketici haklarını düzenleyen kanunu ihlal edenlere verilecek cezalar 209 milyon liraya kadar yükselecek. Bankalar, kredi verirken masraf ve sigorta bedeli talep ederse, işlem başına 2 bin lirayı aşan ceza ile karşı karşıya kalacak. Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’da yer alan cezalar da, yüzde 22,58 oranında artarak 31 bin 903 liraya yükseldi.

Aidatsız kart vermeyen bankalar yandı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, 415 liradan başlayıp 209 milyon 564 bin liraya kadar varan cezalar verilecek. Bu kapsamda tüketiciye aidatsız kredi kartı sunmayan kuruluşlar, 10 milyon 478 bin 218 lira ceza ödeyecek. Aldatıcı ticari reklam veren ve yayınlayanlara verilecek cezalar, 20 bin 953 lira ile 419 bin 126 lira arasında olacak.

Araç muayenesi en az 174,64 lira
Araç muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak. Bugünden itibaren KDV dahil muayene ücretleri otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya; traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.

ÇEVREYE ÇÖP ATANA 351 TL
Havaya kirli gaz salmak    88.499,00
Egzoz ölçümü yaptırmamak    1.895,00
Egzoz aparatı kullanmak    4.412,00
Ücretsiz naylon poşet vermek    15,16
Çevreye çöp atmak    351,00
Gürültü yapan vatandaş    1.461,00
İş yerinde gürültü yapmak    14.740,00
Eğlence mekanında gürültü    44.245,00
Anız yakmak (hektar başı)    73,00
Kum, çakıl almak (m3 başı)    442,00
Tehlikeli atık ithalatı    7.376.000,00
Mevzuata aykırı atık    265.497,00
Tehlikeli atık toplamak    1.106.367,00
Kış lastiği takmamak    776,00
Toprağa atık dökmek    88.499,00
Sulak alanı kurutmak    368.789,00
Kredi masrafı alana    2.092,00
Konutta teslimat uzaması    41.910,00

 