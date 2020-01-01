Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici haklarını düzenleyen kanunu ihlal edenlere verilecek cezalar 209 milyon liraya kadar yükselecek. Bankalar, kredi verirken masraf ve sigorta bedeli talep ederse, işlem başına 2 bin lirayı aşan ceza ile karşı karşıya kalacak. Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’da yer alan cezalar da, yüzde 22,58 oranında artarak 31 bin 903 liraya yükseldi.

Aidatsız kart vermeyen bankalar yandı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, 415 liradan başlayıp 209 milyon 564 bin liraya kadar varan cezalar verilecek. Bu kapsamda tüketiciye aidatsız kredi kartı sunmayan kuruluşlar, 10 milyon 478 bin 218 lira ceza ödeyecek. Aldatıcı ticari reklam veren ve yayınlayanlara verilecek cezalar, 20 bin 953 lira ile 419 bin 126 lira arasında olacak.

Araç muayenesi en az 174,64 lira

Araç muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak. Bugünden itibaren KDV dahil muayene ücretleri otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya; traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.

ÇEVREYE ÇÖP ATANA 351 TL

Havaya kirli gaz salmak 88.499,00

Egzoz ölçümü yaptırmamak 1.895,00

Egzoz aparatı kullanmak 4.412,00

Ücretsiz naylon poşet vermek 15,16

Çevreye çöp atmak 351,00

Gürültü yapan vatandaş 1.461,00

İş yerinde gürültü yapmak 14.740,00

Eğlence mekanında gürültü 44.245,00

Anız yakmak (hektar başı) 73,00

Kum, çakıl almak (m3 başı) 442,00

Tehlikeli atık ithalatı 7.376.000,00

Mevzuata aykırı atık 265.497,00

Tehlikeli atık toplamak 1.106.367,00

Kış lastiği takmamak 776,00

Toprağa atık dökmek 88.499,00

Sulak alanı kurutmak 368.789,00

Kredi masrafı alana 2.092,00

Konutta teslimat uzaması 41.910,00