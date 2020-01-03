Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıla yeni umutlarla giren sektörlere Hükûmetten müjde geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin özellikle son altı yılda zor bir süreç geçirdiğini, 2019 yılıyla birlikte bu dönemin artık geride kaldığını belirterek, “Yaşadığımız süreçlerden dersler çıkararak, kazanımlarımızı koruyarak, çok daha fazla çalışarak, sanayicimizle, çiftçilerimizle, KOBİ’lerimizle, üreticilerimizle çok daha fazla dayanışma içinde, büyük ve güçlü Türkiye idealini hep birlikte başaracağız. Tüm göstergelerde 2020 yılının çok daha iyi olacağını görüyoruz” dedi. “Türkiye İçin Değişim Başlıyor” programları kapsamında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş dünyasının temsilcileri ile buluşan Bakan Albayrak, mobilyada KDV oranını yeniden yüzde 8 çektiklerini açıkladı. Bakan Albayrak, “Mobilya sektörünün ciddi oranda ‘Mobilyada KDV’yi yüzde 8 indirelim’ yönünde talebi olmuştu. Tüm sektör, büyük bir beklenti içinde güzel bir adım bekliyordu. Bu manada çalışmaların sonunda bir noktaya geldik. KDV’yi yüzden 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. İhracatta da aynı oranda artış hedefi koymamız lazım. Hem iç piyasaya bu maliyetler yansıyacak hem de inşallah ihracatı da üretimi de istihdamı da artıracağımızın sözünü Kayseri’de vermişlerdi. Bu güzel adımın mobilyacılık sektörümüze, ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

3 milyar dolarlık ihracat ve 500 bini aşkın istihdamıyla önemli sektörlerden olan ‘mobilya’da KDV’nin düşmesi ile birlikte maliyetler hissedilir derecede inecek. Böylece satışlar ivmelenecek, üretim ve istihdam daha da artacak.

Yüz bin kişiye yeni iş imkânı

Yüzde 8 KDV, sektörde büyük memnuniyetle karşılandı. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, KDV’nin yüzde 8’de sabitlenmesini istediklerini belirterek “Mobilya lokomotif sektörüdür ve birçok yan sanayiyi desteklemektedir. İstihdama da en çok katkı sağlayan sektörlerdendir. Katma değeri yüksek mobilyada, 2020 yılı hedeflerimizi bu doğrultuda yüksek tutuyoruz. KDV indirimi ile sektör, istihdama daha çok yatırım yapacaktır” dedi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de, “Karar hem yurt içi satışlara hem ihracata pozitif katkı sağlayacak. KDV indirimi ile birlikte sektör, 100 bin kişiye daha iş imkânı sağlayabilecek” diye konuştu. İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ise “KDV indirimiyle birlikte sektörde yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.