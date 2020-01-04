Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 2019 yılını cumhuriyet tarihinin rekor ihracatıyla kapattı. Türkiye’nin aralık ayı ihracatı yüzde 4,87 artışla 15 milyar 385 milyon dolar olurken yılın tamamında 180 milyar 468 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla aralık ayı geçici dış ticaret verilerini Ankara’da açıkladı. Bakan Pekcan, 2018’de ihracatta rekor kırıldığını hatırlatarak “2019’da o rekorun da üzerine çıktık. İhracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu. 2019 yılı ilk üç çeyrek verileri itibarıyla net ihracatımız büyümeye 4,7 puan katkı sağlamıştır. Bu, Türkiye’de son 18 yılda yürütülen dış ticaretin ülkenin büyümesinde ulaşılan en büyük katkıdır. Dış ticaret açığımız da yüzde 44,9 düşerek 2019 sonunda 29 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla ülkemizin dış finansman ihtiyacına 24 milyar 397 milyon dolarlık pozitif katkı yapmış bulunmaktayız. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 9,3 puan artarak yüzde 76,5’ten yüzde 85,8’e yükselmiştir” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle de küresel ticaretteki zorluklara rağmen, 2019 yılını cumhuriyet tarihinin rekoruyla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Geçen yılın sekiz ayında rekor rakamlara ulaştıklarını belirten Gülle “Kırk ülkeye 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayımızı ise 18’de koruduk. 2019 yılında Trabzon ilimiz, 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran illerimiz arasına katıldı” diye konuştu.

17 BİN YENİ FİRMA İHRACATA BAŞLADI

Gülle şu bilgileri verdi: 23 sektörümüzün 1 milyar dolar ihracatı aştı. Gemi ve yat sektörü ihracatını yüzde 5,2 artırarak 1 milyar dolar sınırını aştı. Kimya, demir-demir dışı, makine, hububat, mobilya, iklimlendirme, çimento, savunma, halı, su ürünleri, süs bitkileri olmak üzere 11 sektörümüzün 2019 yılında cumhuriyet tarihi rekoru kırmaları, sektörlerimizin küresel ölçekte verdikleri yoğun mücadelenin en anlamlı sonucu. 2019’da ihracatçı firma sayımız yüzde 9,3 artış kaydetti. Kayıtlarımıza göre tam 17 bin 544 firmamız bu yıl ilk defa ihracata merhaba dedi. Bu firmalarımızın ihracat rakamı ise 4 milyar 345 milyon dolar oldu. Bu rakamlar; yürüttüğümüz ihracat seferberliği çalışmamızın kadar etkili bir şekilde sonuca ulaştığının, en motive edici göstergesidir.

Yerli otomobili dünyaya açacağız

Yerli otomobil ile Türkiye’nin 60 yıllık hasretinin son bulduğunu belirten Gülle “Her anlamıyla hayran kaldığımız yerli otomobilimizi 2022 yılında yollarda görmek istiyoruz, TİM ve Birliklerimizin görevli araçlarının tamamını, yerli ve millî otomobilimize dönüştürmek adına şimdiden sözümüzü veriyoruz. Millî gururumuzun global marka olması adına, varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Diğer taraftan yerli otomobilimiz için alt yapısı hazırlanan yakıt teknolojisi de önümüzdeki dönemdeki en büyük başarılarımız arasında yerini alacaktır. Dolayısıyla yurt dışına bağımlılığımızı da sıfırlamış olacağız. Bu durumu Türkiye’nin cari ve dış ticaret dengesine getireceği tasarruf yılda 10 milyar dolar ve üzerinde olacaktır” diye konuştu.

Millî uçak ve helikopter için 10 bin kişi istihdam edilecek

Türkiye’nin gündemindeki uçak ve helikopter projelerinin hayata geçirileceği yüksek teknolojili altyapıyı kurmak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin ana yüklenici olduğu uçak ve helikopter projelerini gerçekleştirebilmek için nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu ihtiyacı karşılamak için üç yılda 2 bin 500 mühendis aldıklarını belirten Kotil “Beş bin 200 kişiyle başlamıştık, şu anda 10 bin kişi olduk. 2028 yılında 20 bin çalışanımız olacak” diye konuştu.