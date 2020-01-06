Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar 126 farklı ülkede 10 bin 100’den fazla proje üstlendiğini hatırlatan Bakan Pekcan “Geçen yıl en fazla Rusya, Katar, Kuveyt, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Irak, Macaristan, Sırbistan, Ukrayna, Romanya, ABD, Azerbaycan ve Bulgaristan’da proje üstlenildi. En fazla iş yapılan alanlar 2,9 milyar dolarla kara yolu, tünel, köprü, 2,3 milyar dolarla konut, 2 milyar dolarla havalimanı, 1,8 milyar dolarla petrokimya tesisi ve 1,7 milyar dolarla ticaret merkezi oldu” diye konuştu. Geleneksel pazarlardaki konjonktürün iyileşmesi ve erişim sağlanan yeni pazarlarda üstlenilecek projelerin de katkısıyla gelecek dönemde sektörün başarılarına devam edeceğini dile getiren Bakan Pekcan; daha ileri seviyelere ulaşılması için gerekli bütün adımları atacaklarını sözlerine ekledi.