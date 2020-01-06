Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar 126 farklı ülkede 10 bin 100’den fazla proje üstlendiğini hatırlatan Bakan Pekcan “Geçen yıl en fazla Rusya, Katar, Kuveyt, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Irak, Macaristan, Sırbistan, Ukrayna, Romanya, ABD, Azerbaycan ve Bulgaristan’da proje üstlenildi. En fazla iş yapılan alanlar 2,9 milyar dolarla kara yolu, tünel, köprü, 2,3 milyar dolarla konut, 2 milyar dolarla havalimanı, 1,8 milyar dolarla petrokimya tesisi ve 1,7 milyar dolarla ticaret merkezi oldu” diye konuştu. Geleneksel pazarlardaki konjonktürün iyileşmesi ve erişim sağlanan yeni pazarlarda üstlenilecek projelerin de katkısıyla gelecek dönemde sektörün başarılarına devam edeceğini dile getiren Bakan Pekcan; daha ileri seviyelere ulaşılması için gerekli bütün adımları atacaklarını sözlerine ekledi.
Yurt dışında 400 milyar doları aştık
06.01.2020 - 04:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerinin yurt dışında önemli başarılara imza atmaya devam ettiğini belirterek “Küresel ekonomideki tüm sıkıntılara ve geleneksel pazarlarımızdaki jeopolitik gelişmelere rağmen müteahhitlerimiz, 2019’da 18 milyar dolarlık 438 proje üstlendi. Böylece Türk müteahhitlik sektörümüzün yurt dışına açıldığı günden bu yana üstlendiği proje büyüklüğü 400 milyar doları aştı” dedi.
Etiketler : müteahhit,
673345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/673345.aspx
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