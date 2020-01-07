Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “e-Ticaret’te gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda, güven damgasının etkin rol oynamasını bekliyoruz. Bu adım; şirketlerimizin yeni pazarlara açılmasını, yeni müşterilere ulaşmasını kolaylaştıracak, e-Ticaret girişimcilerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınırlığını, itibarlarını ve rekabet güçlerini artıracak ve ihracatımızı da pozitif yönde etkileyecek. Alıcıların sipariş hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri, kargo ve takip sistemi hakkında da bilgi alınabilecek” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, 12 e-ticaret sitesinin “güven damgası” almaya hak kazandığını açıkladı. Tüketicilerin güven damgası olan e-ticaret sitelerinden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Damganın varlığı, sitenin TOBB denetiminden geçtiğini gösterir. Tüketiciler, bu sitelerde kişisel verilerinin uluslararası güvenlik standartlarında korunduğundan, bir sorunla karşılaştığında çözüm bulacaklarından emin olabilirler” diye konuştu.

Güvenli siteler

* ePttAVM

* Gittigidiyor.com

* Pegasus Havayolları

* Sahibinden.com

* Modanisa

* Sigortam.net

* Beko ve Arçelik

* Migros Sanal Market

* Sarar

* Sefamerve

* Farmasi