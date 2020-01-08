Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aylık düzenli olarak açıklanan verilere göre, AVM’lerde kiralanabilir alan metrekaresi başına düşen cirolar, İstanbul’da 1.637, Anadolu’da 1.148 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye genelinde 1.343 lira olarak kaydedildi. Metrekare verimliliğinde en yüksek artış, teknoloji kategorisinde yaşandı. Ortalama metrekare verimliliği yüzde 20 artarken, teknoloji kategorisindeki artış yüzde 40,1’i buldu. Bir önceki yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında ayakkabı kategorisi verimliliği yüzde 29,4, hipermarket verimliliği yüzde 21,5, giyim yüzde 20,1, yiyecek-içecek verimliliği yüzde 15,7 olarak gerçekleşti. Ziyaretçi sayısında ise yüzde 1’lik artış yaşandı. Kasım ayında alışveriş çılgınlıklarının da etkisi hissedildi ve tüm kategorilerde enflasyonun üzerinde verimlilik elde edildi. Sektör temsilcileri, yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı aralık ayından da iyi sonuçlar bekliyor.