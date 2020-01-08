Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Vatandaşın en fazla tükettiği gıda ürünlerinin başında gelen, geçen yıl siyasi bir sembol hâline gelen patates ve soğanda, stokçuların ve lobicilerin hevesini kursağında bırakacak bir karara imza atıldı. Resmî Gazete’de dün yayımlanan tebliğe göre patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici ve firmalar Tarım ve Orman Bakanlığına başvuracak. Bakanlık onaylarsa izin verilen şart ve miktarda patates ve kuru soğan ihracatı yapılabilecek. Piyasada patates ve soğanda artan dış ticaretin iç piyasada fiyatları yükseteceğine dair spekülasyon yapılıyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracata herhangi bir yasak getirilmediğini; üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve dış ticaret dengesinin düzenli takip edilmesi amacıyla böyle bir karar alındığını söyledi ve son bir ayda artan yoğun talebe dikkat çekti. Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada da “2019’da ürün önceli yıla göre artmış, ihtiyacımızı karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ancak özellikle kuru soğanda en büyük üretici ve ihracatçı bazı ülkelerde bu yıl yaşanan üretim düşüşü yurt dışı piyasaları etkilemiştir. Patateste de aynı durumun yaşanmaması, arz açığı oluşup fiyat dalgalanması yaşanmaması amacıyla ihracat ön izne bağlanmıştır. Piyasalarda tüketiciyi koruyacak tedbirler hızla alınmaktadır” denildi. Kararı değerlendiren Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar “Şu an patates maliyeti civarında satılıyor. Ancak geçen yılki senaryonun yaşanmaması için böyle bir karar alındı” derken, Nevşehir Ziraat Odabı Başkanı Mahmut Çalışkaner de “Kararla çiftçimizin ürünü daha çok para edecek, önümüzdeki yıllar için umutları artacak” dedi.