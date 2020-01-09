Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla “Borsada kısa vadeli al-sat yerine detaylı analiz yapan yatırımcılar, uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebiliyor” dedi. Pay piyasasında işlem gören şirketlerin halka açık kısmının büyük çoğunluğuna kurumsal ve yurt dışı yerleşik yatırımcıların sahip olduğundan bahseden Hakan Atilla “İşlem hacminde ise daha çok kısa vadeli ve yerli bireysel yatırımcıların hareketi göze çarpıyor” diyerek yerli yatırımcının kısa vadeli al-sat işlemleri yaptığına dikkat çekti.

Yatırımcının uzun vadeli bir bakış açısıyla hisse senedi piyasasına yaklaşması gerektiğini vurgulayan Atilla “Yatırım tavsiyesi olarak değil fakat çarpıcı bir örnek olması açısından paylaşmak gerekirse, çocuğunun geleceği için 18 yıl önce her ay bir çeyrek altın satın alan bir kişinin birikim tutarı bugün yaklaşık 100 bin lira yapıyor. Bu kişi vadeli döviz mevduat hesabı açıp, aynı tutara denk gelen miktarda dolar alıp vadeli mevduatın üzerine eklese birikim tutarı 75 bin liraya ulaşacaktı. Hâlbuki, temettü verimi yüksek olan 10 şirkete yatırım yapsa, elde ettiği temettü gelirleriyle yine hisse yatırımı yaptığı varsayımıyla bugünkü birikimi hem altının hem dövizin neredeyse toplam getirisine, yaklaşık 170 bin liraya ulaşıyor. Dolayısıyla borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz yapan yatırımcılar uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebiliyorlar. Son 18 yılda temettü verimi yüksek şirketlere yatırım iyi kazandırdı. Borsayı uzun vadeli düşünen ve finansal göstergeleri güçlü şirketleri seçen yatırımcıların beklentilerinin karşılanacağına inanıyorum” diye konuştu.

Belirsizlik altına güç kazandırıyor

Küresel ekonomide ABD-Çin ticaret savaşlarından sonra ABD-İran arasında sıcak savaş ihtimali yükselince hızla değer kazanan altın durulmuyor. Önceki gün 309 liraya kadar yükselen gram altın, dün sabah güne 302 lira seviyesinden başlayıp 306 liraya kadar yükseldiyse de gün sonunda başlangıç seviyesine döndü. Dün çeyrek altın 497 lira, cumhuriyet 2.035 liraya kadar yükselip daha sonra geriledi. Gerilemede, ABD uçaklarının İran-Irak ve körfez bölgesindeki uçuşlarının durdurulmasının yanı sıra, İran’dan yapılan “Savaş heveslisi değiliz” açıklaması etkili oldu. Dolar 5,97 TL seviyesine kadar çıkarken, güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul, günü primle kapattı.