Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde problem yaşayan üreticilere hükûmetten müjde geldi. Sivas’ta “İş Dünyası ile Buluşma” toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat “Bu kapsamda bulunan ve tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkânı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde. Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vade istiyorlardı bizden... Yeniden vadelendirebilecekler artık. Ziraat Bankası burada önemli bir yük almış olacak” dedi. Faiz desteği oranlarında da değişikliğe gittiklerini hatırlatan Bakan Albayrak “Faizler yüzde 50 indirimli uygulanarak devreye giriyor. Yani yüzde 9, yüzde 4,5 olarak uygulanıyor. Hayvancılıkta belirli şartların sağlanması durumunda bu indirimler yüzde 100’e kadar çıkıyor. Yani bu, sıfır faizli kredi anlamında” diye konuştu. Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışına da izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Albayrak, şöyle devam etti: Her alanda reel ekonomi ve reel üretim artışı ilk önceliğimiz olacak. Üreticinin ve son tüketicinin arasındaki marjı, kendi fahiş avantajı için kullanan kesimlere yeni bir süreç işleteceğiz. 1 liralık mal 4 liraya... Böyle bir şey yok! Arada ocu, bucu, tefeci... Nereye gidiyor bu 3 lira? Kimse kusura bakmasın. Devlet, düzen, nizam, intizam...