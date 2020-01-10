Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol ve altının harareti dindi, borsalar tırmandı. Gerilimle 305 TL’yi gören altının gram fiyatı, 293 TL sınırına çekildi. Brent petrolün varil fiyatı, 70 dolardan 65 dolara kadar düştü. Dolar 5,87 TL’ye geriledi. Borsa İstanbul endeksi yüzde 3’ün üzerinde prim yaparak 117 bin puanı aştı ve son 24 ayın zirvesine dayandı. Analistler “Hisse senetleri için zemin olumlu görünüyor. Borsada tarihî zirve olan 120 bin puan seviyesi artık ilk hedef... Küresel faizler düşük kalmayı sürdürecek, para bolluğu devam edecek. Bu durum döviz kurları üzerinde de yukarı yönlü potansiyeli zayıflatıyor. Pozitif havanın devamı hâlinde dolarda ilk etapta 5,80 gündeme gelebilir” görüşünü dile getirdi.