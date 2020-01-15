Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Duyuruda, “Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

∂ Teşhir edilenler arasında ürünlerinde domuz eti kullanan “Gurme” firması ile üçü Muğla Fethiye, ikisi Afyonkarahisar, biri Aydın Kuşadası olmak üzere 6 işletme bulunuyor.

∂ Ballarda; Billurbal, Tire Birlik ve Demirköy ürünlerinde fruktoz/glukoz,

∂ Baharatta İpekyolu ve Kalaycı ürünlerinde boya maddesi,

∂ Çaylarda; Of-Sefa Balım, Simge Rize Çayı, Halley Çay, Vega Çay, Altınbaşak Prestij, Esvet Filiz Çayı, Sergen Gold, Nova Siyah Çay, Gökçay Siyah Çay, Elmas Gold, Altıncezve Filiz Çay ürünlerinde de yine boya maddesi tespit edildi.

∂ Taklit tağşiş listesine ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait “https://bit.ly/2RdzW5g” linkini tıklayabilirsiniz.