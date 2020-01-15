Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi üretiminde geçen sene eylülden itibaren başlayan pozitif trend hızlanarak devam ediyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 4,3 ile Temmuz 2018’den bu yana en yüksek artışını gösterdi. Aynı dönemde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksindeki artış da yüzde 6,7 ile 19 ayın en yükseği oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2019’da 2018’in aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 118,9 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 115,5’e yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi bu dönemde yüzde 4,3 artış gösterdi. Söz konusu dönemde 121,3 olarak hesaplanan endeks, bir önceki yılın kasım ayında 116,2 seviyesinde bulunuyordu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2019’da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2018’in aynı ayına göre yüzde 7,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 düştü.

ALBAYRAK: ADIM ADIM HIZLANIYORUZ

Sanayi üretiminde arzu edilen ivmelenmeye adım adım ilerlediklerine dikkati çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sanayi üretiminde geçen sene eylülden itibaren başlayan pozitif trendin daha güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek şunları kaydetti: Büyümenin öncü göstergelerinde canlanmayı zaten görüyorduk. İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanım oranı ve ekonomik güven endeksi artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında gerçekleşti, ülke risk primimiz azalıyor. Bu sene inşallah çok daha güçlü bir büyümeyi yakalamış olacağız. Bu büyümenin temelinde de yatırımlar olacak. Bu yatırımlar vatandaşımıza, gençlerimize yeni iş kapıları açacak. Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023’e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz.

Büyümeye pozitif katkı sağlar

Kasım ayındaki öncü göstergelerin aralıkta sanayi üretimin verisinin aylık bazda yüzde 1 civarında artacağını gösterdiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, bu durumun ekonominin büyümesine pozitif katkı yapacağını dile getirdi. 2020’nin kasım ayında itibaren sanayi üretiminde daha da yüksek seviyelerin görüleceğini tahmin eden Demirkol “Özellikle Türkiye’nin otomobili, savunma sanayi ve bioteknoloji gibi sektörlerin desteklenmesi ve ihracatın artması durumunda yıllık yüzde 3,5’lik büyümeye çok rahat ulaşabiliriz” dedi.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci ise sanayi sektöründen gelen verilerin, 2018’de yaşanan kur şokunun ekonomi üzerindeki olumsuz sürecin bittiğini ve artık toparlanma sinyallerinin belirginleşmesine işaret ettiğini söyledi. Cevizci, bu durumun Türkiye ekonomisinin 2019’un dördüncü çeyrek dönem büyümesine güçlü şekilde katkı sağlayacağını belirtti.